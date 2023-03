Se filtra película cancelada de Scooby-Doo

Scooby-Doo el perro parlante y cobarde creado por Hanna-Barbera ha aparecido en numerosas series animadas y películas desde su creación en 1969. Él es el protagonista de la serie animada de televisión Scooby-Doo, Where Are You!, en la que se unió con su amigo humano Shaggy y otros jóvenes detectives para resolver misterios.

Pero el misterio que le gustaría resolver a Warner Bros., es cómo demonios se filtró la película Scooby-Doo! And Krypto, Too! completa a las redes, sobre todo al tratarse de un proyecto cancelado, lo cual teóricamente dificultaría que alguien tuviera acceso al filme.

Según varios medios especializados, la película animada se filtró esta semana, y se trata de un proyecto cuya producción fue cancelada en un esfuerzo por reducir los gastos impuestos por el conglomerado mediático estadounidense a finales del año pasado.

Hace menos de un año, WarnerMedia y Discovery Inc. se fusionaron para formar Warner Bros. Discovery. Como resultado, la compañía quedó fuertemente endeudada y, apostando por deducciones fiscales, optó por cancelar varios proyectos en etapa avanzada de desarrollo. Entre las cancelaciones se encontraba una película de Batgirl protagonizada por Michael Keaton como Batman en un papel secundario, así como otras series y largometrajes.

Por ejemplo, y aunque la información no está clara, Scooby-Doo! And Krypto, Too!, una película de animación del estudio coreano Digital eMation que presentaba un crossover de los personajes de Hanna-Barbera y DC, fue cancelada. Ahora la película filtrada está disponible para su visualización en sitios web no oficiales, y el departamento antipiratería de Warner Bros. está trabajando activamente para dificultar su búsqueda, al menos en redes sociales y YouTube. Sin duda, esto es un gran revés para la compañía, pero también una esperanza para quienes esperan ver la película de Batgirl algún día.

Vía: Movieweb

Nota del editor: No sé a ustedes pero a mi no me prende una película animada de Scooby-Doo, por otro lado… escuchar a Michael Keaton retomar su rol como Batman… (insertar foto de Mads Mikkelsen) “eso sí es cine”.