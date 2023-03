Youtube confirma que eliminarán la publicidad invasiva

Desde hace bastantes tiempo Youtube ha implementado algo que ha servido para que los creadores de contenido moneticen sus canales, eso es justamente la aplicación de anuncios comerciales en ciertas secciones de la página. Sin embargo, en estos tiempos tiempos se sienten intrusivos, ya que pueden sobrecalentar la carga que procesa el equipo en cuestión.

Según lo reportado por páginas como Ars Technica, parece que esta práctica estaría a próximos días de llegar a su fin, o al menos reducirse de cierta manera. Por lo que se comenta, la empresa menciona que este tipo de cosas son un tanto perjudiciales, dado que quitaría el interés de la audiencia por seguir viendo los videos, esto en su versión de navegador de PC.

Eso lleva a que el próximo 9 de abril se estarían quitando estos banners de la página, y que así la carga no sea eterna, pero eso no quiere decir que vayan a quitar los comerciales dentro del video. Así que la solución ante esto sigue siendo que se contrate Youtube Premium, servicio que no solo quita los comerciales, sino también deja descargar videos.

La plataforma se muestra determinada para seguir brindando la mejor experiencia a los usuarios, por lo que quitar esto es un paso positivo que se debe seguir, aunque podría reducir un tanto las ganancias. Sin embargo, es algo que aún no está al 100% confirmado, por lo que habrá que esperar a un comunicado por parte de Google o que llegue el 9 de abril.

Vía: Ars Technica

Nota del editor: Yo pensé que esto también iba para quitar los comerciales de los videos, pero no, solo se trata de los banners publicitarios que aparecen en la página de Google. Eso sí, quitaban recursos de la memoria ram, por lo que se agradece de cierta manera.