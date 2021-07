Se filtra el posible DLC de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED sigue trabajando en las mejoras de Cyberpunk 2077 en consolas de pasada generación, pero no olvidemos que sus desarrolladores prometieron una buena cantidad de contenido post-lanzamiento gratuito y parece que ya se les filtró.

De acuerdo con los dataminers, ya encontraron archivos referentes al DLC del juego que insinúan la llegada de nuevas misiones, áreas, armas, ropa y mayores opciones de personalización. De igual forma, uno de estos archivos hace referencia a un modo New Game Plus, que también fue añadido a The Witcher 3: The Wild Hunt eventualmente.

Por otro lado tenemos las expansiones, que según estos dataminers, serán del mismo tamaño que las de Witcher 3. Esto no debería sorprendernos, pues incluso CDPR llegó a mencionarlo anteriormente. Estas expansiones no serán gratuitas y por el momento solo se descubrieron dos, pero cabe la posibilidad de que lleguen más en un futuro.

Según CDPR, todavía está pensado que Cyberpunk 2077 llegue a consolas de nueva generación este mismo año, pero seguimos sin tener una fecha exacta.

Via: ComicBook