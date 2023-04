Se anuncian tres películas de Star Wars

El día de hoy se ha llevado a cabo una edición más de Star Wars Celebration (En Europa), misma que muestra a los fanáticos de la saga espacial avances sobre lo que se viene en forma de diferentes productos. Y justo el día de hoy se ha afirmado que ya hay más películas en camino, y eso puede establecer el inicio para una nueva saga después del episodio nueve.

Quienes están cargo de estas aventuras son James Mangold ( Logan , Indiana Jones and the Dial of Destiny ), Dave Filoni ( The Mandalorian , Ahsoka ) y la directora ganadora de un premio de la academia y un Emmy, Sharmeen Obaid-Chinoy ( Ms. Marvel , Saving Face ).

La adaptación de James Mangold se remontará a los albores de los Jedi, mientras que la de Dave Filoni se centrará en la Nueva República y cerrará las historias interconectadas contadas en The Mandalorian , The Book of Boba Fett. Por su parte, la cinta de Sharmeen Obaid-Chinoy se desarrollará después de los eventos de Rise of Skywalker, y presentará el regreso de Rey Skywalker.

Vale la pena mencionar, que esta edición de Star Wars Celebration se adelanta un poco al día oficial de la franquicia que es el 4 de mayo, pero aún así faltan novedades por mostrar durante el fin de semana, dado que va del 7 al 10 de abril. Entonces, durante estos dos próximos días podríamos tener un avance o alguna entrevista con directores.

Vía: Star Wars

Nota del editor: Esta noticia podría ser un arma de doble filo, pues si se hacen las cosas a como los fans quieren, puede tener una gran importancia y trascendencia en la saga. Pero si lo vuelven a arruinar como la trilogía pasada, es posible que la marca no se levante.