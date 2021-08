Se anuncia nuevo personaje para Genshin Impact

El día de mañana, 1 de septiembre, por fin llegará la actualización 2.1 a Genshin Impact, en donde personajes como Aloy debutarán en este free-to-play. Sin embargo, MiHoYo ya está pensando en el futuro, y recientemente se compartió el primer vistazo a uno de los personajes que llegarán a este título con la versión 2.2.

Por medio de su cuenta oficial del juego en Twitter, se ha revelado que el primer personaje jugable que estará disponible junto a la versión 2.2 será Thoma, el protector del ama de llaves del clan Kamisato. Esta no es la primera vez que vemos a este personaje, ya que previamente apareció a lo largo de las misiones de la historia introductoria para la nueva región de Inazuma.

Thoma ‧ Protector From Afar

Kamisato Clan's Housekeeper

Perhaps influenced by the relaxed and happy atmosphere of his hometown, Thoma is very good at socializing. Although he is an outlander, he has built an unexpectedly powerful network of people in Inazuma.#GenshinImpact pic.twitter.com/ouKOQtdqXb

— Genshin Impact (@GenshinImpact) August 30, 2021