Se anuncia nueva película de Demon Slayer

No hay duda alguna de que Demon Slayer es uno de los animes más populares de los últimos años. De esta forma, recientemente se revelaron una serie de proyectos relacionados con la nueva temporada de la serie. No solo se ha confirmado el mes en que la adaptación regresará en forma, sino que se anunció una película especial.

De acuerdo con Crunchyroll, la tercera temporada del anime de Demon Slayer, la cual adaptará los eventos de la Villa de Herreros, se estrenará en esta plataforma de streaming en abril de 2023. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha exacta. Sin embargo, esto no es todo, ya que una película enfocada en enlazar los eventos de la segunda y tercera temporada ya está en camino.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-, es una película de los episodios 10 y 11 del arco del Distrito de Entretenimiento, los últimos de la segunda temporada, y una versión extendida del primer episodio del arco de la Villa de Herreros en 4K con audio remasterizado. La premiere de esta cinta será el próximo 18 de febrero en Los Ángeles, seguido de un estreno mundial en marzo.

Afortunadamente, The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour comenzará con un evento de dos días en Tokio, seguido de eventos en Los Ángeles, París, Berlín, Ciudad de México, Seúl y Taipei. Así es, esta será la primera celebración de este tipo en América Latina. Aunque por el momento solo se habla de la proyección de la película en nuestra región, no se descarta que se lleve a cabo alguna sorpresa adicional.

Recuerda, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- llegará a los cines a partir del 4 de marzo de 2023 en nuestra región, mientras que la tercera temporada del anime comenzará en abril del próximo año. En temas relacionados, el anime ha sido censurado. De igual forma, este es el secreto en la despedida de Rengoku.

Nota del Editor:

Aunque la película suena como algo innecesario, la idea de que México forme parte de un evento internacional de este tipo es algo muy emocionante. No solo abre la región a más presentaciones de anime, sino que bien podríamos ver eventos como las galerías de arte que han estado en Japón. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá.

Vía: Crunchyroll.