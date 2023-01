Se analiza la posibilidad de que haya más juegos de Marvel para adultos

Desde un tiempo para acá los videojuegos de Marvel se han mantenido en un tono un tanto amigable, con juegos como Marvel’s Spider-Man, así como los títulos de Vengadores y Los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, la compañía se está abriendo a la posibilidad de hacerlos más subidos de tono, esto para expandir las posibilidades de historias más profundas.

El vicepresidente de Marvel Games, Bill Rosemann, mencionó la idea de los juegos de Marvel con clasificación M:

Es algo de lo que hemos hablado y se trata de carácter, ser auténtico, apropiado, poder y responsabilidad. El poder es que podemos trabajar con estos grandes personajes. La responsabilidad es usarlos correctamente. Puedes intentar hacer un juego maduro con cualquier personaje. ¿Sería correcto tener un juego Power Pack maduro? No, no lo es encajar con los temas y los personajes. No es lo correcto. Ciertos personajes podrían, pero nos lo tomamos muy en serio. Nos sentamos y hablamos sobre cuál es la fantasía del jugador? ¿Qué esperas de este personaje? ¿Quién es la audiencia? Si fuéramos a seguir ese camino, ¿cómo lo creamos, comercializamos y vendemos responsablemente? Con todo, se trata de la calificación, los cómics, los juegos. Marvel’ El pasado de s está lleno de historias de todas las calificaciones diferentes. Se trata de si nos mantenemos dentro de esa calificación, ¿es correcto para el personaje? Cualquiera que sea el marketing que hacemos, ¿termina en las manos adecuadas y en la audiencia adecuada? Esas son todas las preguntas que nos hacemos. Tenemos el poder, tenemos los personajes. Nuestra responsabilidad es hacerlo bien para el personaje, la audiencia y la propia Marvel.

Por ahora, se asume que el juego que tendrá está calificación es el de Wolverine de Insomniac Games. Sin embargo, no se han dado muchos avances al respecto.

Vía: Comicbook

Nota del editor: En estos momentos hay varios juegos de Marvel en desarrollo, como el de Black Panther, el de Iron Man y el de Wolverine, pero dudo mucho que todos se mantengan con tono adulto. Ya veremos qué pasa con estos títulos.