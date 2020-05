Scorn también llegará a Xbox Series X

The Medium no fue el único juego de horror que fue presentado durante el Inside Xbox de hoy, debido a que también vimos un adelanto de Scorn. Ebb Software es el responsable de este proyecto, y esta no fue la primera vez que vimos este desarrollo, ya que previamente se había anuncio para PC, y ahora ha confirmado su llegada a Xbox Series X y Xbox Game Pass.

Scorn es un juego de terror atmosférico en primera persona que promete una experiencia más realista que lo visto en otros títulos del género. El mundo del juego estará formado por una serie de regiones interconectadas, que formarán un gran laberinto para descubrir todos los secretos que el mismo alberga.

Por el momento se desconoce cuando veremos este lanzamiento.

Vía: Inside Xbox