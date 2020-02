Sakurai reconoce que hay demasiados personajes de Fire Emblem en Smash

Con la llegada de Byleth a Super Smash Bros. Ultimate, ya tenemos ocho personajes jugables del universo de Fire Emblem. La situación ha frustrado bastante a los fans, y la mayoría piensa que esos lugares deberían ser ocupados por otros peleadores que realmente valen la pena.

Al parecer, el director de la serie, Masahiro Sakurai, está consciente del problema, así lo discutió en la próxima edición de la revista Famitsu. Un extracto de su columna regular se ha filtrado en internet, y por medio de una traducción nos enteramos que el desarrollador está de acuerdo en que hay demasiados personajes de Fire Emblem, así como un gran número de usuarios con espadas.

De acuerdo con una traducción del usuario BlackKite en Twitter, Sakurai dice que el número de personajes de Fire Emblem y portadores de espada ha sido simplemente decidido así, aclarando que los nuevos peleadores no son elegidos por él, sino por el propio Nintendo.

Sakurai-san does admit that there are too many FE characters & sword users in Smashhttps://t.co/IfUTEthANM pic.twitter.com/SxC2jlXJ75

