Saint Seiya: Knights of the Zodiac tendrá una segunda temporada

Una de las series más esperadas en 2019 era el reinicio de Los Caballeros del Zodiaco con Saint Seiya: Knights of The Zodiac, misma que tuvo críticas mixtas entre los fanáticos de la saga. Pues si bien la animación fue decente, el doblaje no terminó por funcionar del todo, razón por la cual a día de hoy la primera temporada está abandonada en la biblioteca de Netflix.

A pesar de todo esto, Toei Animation y Crunchyroll anunciaron hace poco el regreso de la serie con una segunda temporada subtitulada como Battle for Sanctuary. La cual se va a emitir de forma oficial por simulcast en la plataforma naranja que emite anime exclusivamente. Lo hará en algún punto del verano de 2022 para todas las regiones, excepto Asia.

Aquí su primer tráiler:

Esta es la sinopsis oficial de Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary:

Los jóvenes guerreros que protegen a la diosa Athena son conocidos como los Caballeros del Zodíaco. Un joven huérfano, Seiya, está destinado a convertirse en el Caballero de Pegaso. Athena ha nacido en este mundo, pero esta vez bajo una oscura profecía de que perderá la guerra contra Poseidón y Hades, y llevará a la humanidad a la ruina. Seiya se opone a la profecía, dispuesto a protegerla a toda costa. Pero ahora una flecha asesina de dioses ha golpeado su corazón. Para salvar su vida, Seiya debe ascender el Santuario y derrotar a los legendarios doce Caballeros Dorados, y solo tiene doce horas para hacerlo. ¿Lo logrará? ¿Y qué pasará con la oscura profecía si tiene éxito?

Recuerda que la primera temporada de esta serie está disponible en Netflix.

Vía: Crunchyroll