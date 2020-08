Rumor: PS5 será más caro que Xbox Series X

Seguimos esperando por que Sony finalmente de a conocer el precio del anticipado PlayStation 5, sin embargo, múltiples insiders parecen ya tener cierta información sobre el costo de esta futura consola y todo apunta a que podría ser más cara que el Xbox Series X. Incluso se sugiere que su precio final podría elevarse hasta los $500 dólares.

Como parte de un podcast, Jeff Grubb, editor en VentureBeat que anteriormente ha tenido predicciones acertadas, dijo lo siguiente:

“Creo que harán todo lo posible porque puedan lanzarlo en $500 dólares, pero estarán perdiendo dinero. Creo que el Xbox Series X fue más caro de hacer, pero ahora que hable con ciertas personas me dicen que en realidad el PS5 fue más costoso.”

Esta predicción es una que comparten múltiples otros insiders de la industria. El reconocido filtrador, Dusk Golem, recientemente declaró que Capcom estaba teniendo ciertos problemas con el desarrollo de Resident Evil Village en PS5. Hablando sobre el precio de la consola, dijo lo siguiente:

“La gente debería prepararse para la fuerte posibilidad de que el PS5 sea la consola más costosa entre las dos.

No quiero decir mucho porque así me lo pidieron, pero prepárate, ya que esto pone al Xbox Series X como la consola más barata y más poderosa. Utilicé Resident Evil como ejemplo, pero escuche de otros desarrolladores que el PS5 tiene dificultades con juegos en 4K así que verás mucho 4K falso. Eso no importa para muchas personas, pero igual deberías prepararte para eso.”