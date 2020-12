Rumor: La versión next-gen de Warzone podría estar más cerca de lo que crees

Como tal vez ya lo sabes, Call of Duty: Warzone recibirá una mejora next-gen que funcionará de forma nativa en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Sin embargo, Activision no dio detalles sobre cuándo podríamos anticipar dicha mejora, pero un reciente bug de PlayStation 5 parece revelar que en realidad está más cerca de lo que creíamos.

“Modern Warfare aparece listado para PS5 en la interfaz de la consola. ¿Se viene la actualización next gen dentro de poco?”

Modern Warfare seen listing a #PS5 version in the console’s UI. Next gen update soon? (credit u/asjonesy99) pic.twitter.com/2qC4b2pzmE — Okami (@Okami13_) December 1, 2020

Por ahora, este bug/glitch no ha sido validado ni confirmado por ninguna fuente oficial, pero si una versión para PS5 ya está apareciendo en la interfaz de la consola, no solo significa que dicha versión ya está en desarrollo, sino que podría debutar mucho antes de lo que pensábamos. No obstante, también es posible que se trate de un error, ya que sería raro que Activision lanzará una versión nativa de PS5 y Series X al mismo tiempo que Call of Duty: Black Ops Cold War.

Via: ComicBook