Creador de Just Cause inaugura nuevo estudio de videojuegos

Sea cual sea tu opinión sobre Just Cause, no podemos negar que la franquicia sí que ha dejado huella en la industria. Si eres fan de la saga, entonces te alegrará saber que su creador y fundador de Avalanche Studios, Christofer Sundberg, acaba de inaugurar un nuevo estudio que promete grandes juegos de acción y mundo abierto.

Conocido como Liquid Swords, este nuevo equipo estará ubicado en Estocolmo y parece que únicamente trabajaran en juegos para la nueva generación de consolas. En las propias palabras de Sundberg:

“Nuestro camino para dejar nuestra huella y marcar la diferencia se basa principalmente en juegos accesibles. Me tomé un año sabático del negocio y me ha dado tiempo para pensar en lo que realmente quiero crear en un nuevo estudio. Los juegos que creamos en Liquid Swords se centran en la acción y espectáculos gigantescos. No tenemos ninguna intención de remodelar el mundo de la narración tal como lo conocemos. Nuestro camino para dejar nuestra huella y marcar la diferencia en la industria se basa principalmente en juegos que son inmediatamente accesibles y consistentemente gratificantes.”

Por último, se anunció que no será hasta principios de 2021 cuando conozcamos exactamente a los socios fundadores, así como el tipo de tecnología que utilizarán para sus futuros proyectos.

Via: TechRaptor