Rumor: Más juegos podrían ser anunciados para Game Pass este mes

El día de ayer se nos reveló que 17 juegos se estarían uniendo a Xbox Game Pass entre el 3 y el 10 de diciembre, y parece que todavía hay muchos más por venir durante el resto del mes. Tras el anuncio, el gerente general de negocios y planeación de contenido para Game Pass, Matt Percy, publicó un interesante mensaje en Twitter.

AG approved gaming 🔥 on @XboxGamePass, and we’re just getting warmed up ahead of the holiday season! https://t.co/8nqusbMitZ

— matt percy (@mattpercyprime) December 2, 2020