Rumor: Injustice 3 y el nuevo juego de Batman serán mostrados en DC FanDome

La semana pasada, Rocksteady Studios finalmente reveló su juego del Escuadrón Suicida, mismo que sería mostrado durante el DC FanDome este próximo 22 de agosto. Dicho esto, parece que este no será el único videojuego que veremos, pues rumores aseguran que el nuevo título de Batman por parte de Warner Bros. e Injustice 3 también estarán presentes.

De acuerdo con Jason Schreier, notorio reportero de videojuegos y ex-periodista en Kotaku, el juego de Batman debería ser revelado oficialmente durante el DC FanDome:

Yeah, they were doing a Damian Wayne Batman game but then that was canceled/rebooted as well. WB Montreal’s new Batman game should also be at DC Fandome

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 7, 2020