Rumor: Final Fantasy VII Remake llegaría a PS+ en marzo

El día de hoy a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un nuevo State of Play. Aunque por el momento se desconoce exactamente qué veremos en esta presentación, un nuevo rumor señala que se revelarán los juegos de PS+ para marzo, y entre ellos se encontraría Final Fantasy VII Remake.

De acuerdo con Shpeshal Ed, co-anfitrión del podcast XboxEra, “si no has comprado Final Fantasy VII Remake aún, asegúrate de suscribirte a PS Plus en marzo”, dando a entender que este título llegaría al servicio de PS+ en unos días. Por otro lado, varios moderados de ResetEra han respaldado este rumor. Recordemos que este sitio tiene reglas estrictas en contra de publicar información falsa.

If you haven’t bought Final Fantasy 7 Remake yet. Make sure you’re subscribed to PlayStation Plus for March…

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) February 24, 2021