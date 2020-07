Rumor: el nuevo Fable podría ser un MMO

Después de meses de rumores y especulaciones, Microsoft finalmente reveló la existencia de un nuevo Fable como parte del Xbox Games Showcase de hoy. Lamentablemente, solo tuvimos un breve tráiler cinemático que únicamente confirmaba el nuevo título, pero más allá de eso la verdad es que no sabemos prácticamente nada… hasta ahora. De acuerdo con un confiable insider, este nuevo Fable podría ser un MMO.

Por medio de Twitter, la cuenta de CronoTK indica que el nuevo Fable será un MMO, y no sería nada similar a Fable 4. Esta cuenta parece tener información confiable dentro de Microsoft, pues poco antes de que empezara el evento de hoy, publicó una lista de juegos que iban a ser revelados y cada uno de ellos resultó ser verdad.

“Y para la mayor felicidad de SireGoupil: un juego en el mundo de Fable. Pero como MMO. (perdón, no es Fable 4).”

And for the greatest happiness of @SireGoupil: a game in the world of FABLE. But in MMO (sorry, not FABLE 4).

Et pour le plus grand bonheur de @SireGoupil : un jeu dans l’univers de FABLE.

Mais en MMO (désolé, pas FABLE 4). — C[h]rono Trigger[ed] (@CronoTK) July 23, 2020

Por supuesto, aunque CronoTK haya acertado anteriormente, esta información aún así debe tomarse con reserva hasta que Microsoft diga algo oficial, pero en caso de ser cierto, pues el nuevo Fable podría no ser del agrado de todos.

Fuente: CronoTK