El reciente tráiler de Grand Theft Auto V para nuevas consolas provocó todo tipo de quejas entre la comunidad, y Rockstar Games lo sabe. Los fans exigen a la compañía que en lugar de volver a relanzar este título, mejor se apuren con su secuela. En lugar de escucharlos, Rockstar está silenciando todos aquellos comentarios que incluyan las iniciales “GTA 6″.

De acuerdo con un reporte de GameRant, cualquier comentario que incluya las iniciales previamente mencionadas será automáticamente silenciado de su canal oficial de YouTube. Vía Twitter, un usuario puso esto en evidencia:

Rockstar Games has muted the word “GTA 6” from their official YouTube channel.

On the left, my main account with the comment. On the right, my alt checking the latest comments. Link to the video: https://t.co/kAseh0kSZv pic.twitter.com/OSFpPfzntf

— The Strange Man Expanded and Enhanced (@Not_StrangeMan) September 19, 2021