Riot Games ya está trabajando en un MMO de League of Legends

Riot Games se encuentra trabajando en varios proyectos relacionados con League of Legends. Desde un RPG enfocado en la historia de ciertos personajes, pasando por una serie animada, hasta un juego de peleas. Ahora, de manera inesperada y sin mucha emoción por parte de los desarrolladores, se ha revelado que el estudio está creando un MMO de League of Legends.

El MMO de LoL fue revelado por Greg Street, vicepresidente de Riot Games, quien recientemente publicó un tweet en donde menciona que ha estado trabajando en un proyecto encargado de expandir el universo de League. Esto fue lo que comentó:

I have news!

My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!

Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.

PS We’re hiring

— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020