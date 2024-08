Revelan nueva emoción para Inside Out 3

La película de Inside Out 2 fue toda una revolución si hablamos de cine de animación, dado que actualmente se corona como la cinta de animación más exitosa en cuanto a taquillas, y eso se debe a que incorporaron nuevos personajes que se hicieron queridos al instante. Sin embargo, parece que todavía hay mucho por explorar en torno a ese mundo, y parece que ya han revelado cuál sería una de las nuevas emociones que veremos en el futuro en caso de que exista una tercera parte.

Mediante una nueva entrevista, la actriz que hace la voz de Riley, Kensington Tallman, ha mencionado cual sería la emoción que le gustaría ver para la próxima cinta, misma que está consciente de que tal vez no se trate tal cual de un personaje al que se se le puede dar forma. Esa es la de “tontería”, para esos momentos en el que una persona no para de reír y mencionar chistes que tal vez no tengan sentido para todo el mundo pero para el propio usuario sí.

Acá lo mencionado:

Esa es una muy buena pregunta. Me siento como una tonta. No sé si esa es una emoción real, pero siento que me gustaría ver una emoción tonta. Porque soy muy, muy tonta, y siento que esta película me ha enseñado que está bien ser tonto. Está bien ser tonto y divertirse. Entonces, siento que esa sería una emoción de Kensington, sin duda. Definitivamente tengo una isla gigante de tontos.

Acá la descripción de la franquicia:

Inside Out es una película de animación producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La franquicia se centra en las emociones humanas, representadas por personajes animados, que viven en la mente de una niña llamada Riley. La primera película, lanzada en 2015, fue dirigida por Pete Docter y tuvo un gran éxito tanto en taquilla como en críticas. Debido a su éxito, se ha expandido más allá de la película original. Hay productos relacionados, como libros, juguetes y videojuegos. Además, llegó una secuela, Inside Out 2, que continúa explorando las emociones de Riley, ahora en su adolescencia, con nuevas emociones que se sumarán al elenco.

Por ahora no hay una confirmación de otra parte, pero sí una serie para Disney+.

Vía: CC