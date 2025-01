Resident Evil ya tiene una película reboot en camino

Hace un par de años se lanzó la película de Resident Evil Welcome to Raccoon City, cinta que a pesar de haber sido muy fiel al material original del videojuego, no logró realmente transmitir ese sentimiento de terror que quiso reflejar hacia toda la audiencia. Con esto en mente, se tuvo que replantear el futuro de la franquicia en el cine, y parece que en estos momentos ya cuentan con un plan para que esta vez no haya fallos en la recaudación de taquilla.

El director Zach Cregger, conocido por su aclamada película de terror Barbarian (2022), está desarrollando un nuevo reinicio cinematográfico de la saga.. Según los medios, Cregger escribirá y dirigirá esta nueva adaptación, que ya ha generado una intensa competencia entre estudios como Netflix y Warner Bros. por los derechos de distribución.

La carrera de Cregger ha destacado por su enfoque en el horro, y su próxima película, Weapons, ha recibido reacciones positivas en pruebas con el público. Ahora, con el respaldo de Constantin Film y PlayStation Productions, el cineasta se prepara para reimaginar el universo de Resident Evil, prometiendo una nueva visión para la franquicia de supervivencia de Capcom.

Como ya mencionamos este será el segundo intento de reiniciar la franquicia tras el lanzamiento de Welcome to Raccoon City (2021), dirigida por Johannes Roberts. Y aunque buscó apegarse fielmente a los juegos originales, no logró igualar el impacto de la serie de seis películas dirigidas por Paul W.S. Anderson, que recaudaron más de 1.200 millones de dólares a nivel mundial, ya que de menos la historia era original.

PlayStation Productions, conocida por su trabajo en adaptaciones como Uncharted, Gran Turismo y The Last of Us, colaborará en el proyecto. Los fanáticos de la franquicia esperan que el enfoque de Cregger ofrezca una experiencia fresca y más aterradora, capaz de captar la esencia de los videojuegos originales y revitalizar Resident Evil serie en la pantalla grande. Sin embargo, habrá que esperar algunos años para conocer nuevos detalles.

Vía: IGN