Resident Evil 3 Remake sufrirá de desabasto de copias físicas en Europa

El próximo 3 de abril llegará el tan esperado Resident Evil 3 Remake al mercado, pero no a las manos de todas las personas. Similar a lo que sucederá con Final Fantasy VII Remake, Capcom ha revelado que, debido al COVID-19, existirá una cantidad menor de lo planeado de copias físicas de este título.

Por medio de un tweet, Capcom emitió un comunicado en donde dio a conocer esta amarga noticia. Aunque el juego no sufrirá de algún retraso, no todos aquellos que deseen adquirir RE3 Remake podrán obtenerlo el 3 de abril. Esta falta de copias físicas parece que sólo afectará a algunos mercados de Europa, por el momento no se ha mencionado si América sufrirá de desabasto.

“Aunque la fecha de lanzamiento global de Resident Evil 3 sigue siendo el 3 de abril de 2020, algunos mercados europeos pueden experimentar entregas retrasadas o disponibilidad de bienes físicos, incluidas copias de discos de juegos”.

Please take a moment to read this message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej — Capcom UK (@Capcom_UK) March 26, 2020

Como siempre, tienes la opción de comprar una edición digital de Resident Evil 3 Remake, pero es una lastima que algunos jugadores de Europa no tengan acceso a un versión física de este título. Aunque es probable que en los próximos meses todo vuelva a la normalidad, y sea bastante fácil encontrar una copia de este título en cualquier tienda.

Vía: Capcom