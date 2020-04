Reporte: Los planes de E3 2020 se podrían llevar a cabo “mucho antes”

Debido a que E3 2020 fue cancelado a causa del COVID-19, actualmente existe bastante incertidumbre sobre el camino que tomarán varias compañías para revelar su información más relevante para los próximos meses, especialmente aquellos relacionados a la siguiente generación de consolas. De acuerdo con el analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, los anuncios planeados para este evento se podría llevar a cabo mucho antes.

This is the one time I will actually add a caveat, for the last sentence in this case, as we are living through an unprecedented situation and this is the one time where external factors such as COVID-19 could actually change plans right at the last minute. But we'll see.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020