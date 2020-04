Joaquin Phoenix estuvo cerca de interpretar a Batman en la pantalla grande

Después del éxito de Requiem for a Dream, Warner Bros. se acercó su director, Darren Aronofsky, para hablar sobre una nueva película de Batman a inicios de los 2000’s. Sin embargo, esta cinta nunca llegó a producirse, y recientemente Aronofsky habló sobre este proyecto.

El director tuvo una entrevista con Empire, en donde reveló que Warner Bros. quería a Freddie Prinze Jr. para el papel de Batman, pero Aronofsky deseaba elegir a Joaquin Phoenix. Esto fue lo que mencionó:

“Recuerdo haber pensado, ‘Uh oh, estamos haciendo dos películas diferentes aquí’. Esa es una historia real. Fue un momento diferente. El Batman que escribí fue definitivamente una forma diferente de lo que terminaron haciendo”.

La idea de Aronofsky para una nueva película de Batman habría incluido “guiños” a Death Wish, The French Connection y Taxi Driver, según Empire. Además, el escritor de cómics de Batman, Frank Miller, se encargó de escribir el guión, pero no llegó a concretarse su idea. El objetivo de esta producción era distanciarse del infame trabajo que realizó Joel Schumacher en el Caballero de la Noche.

Este proyecto eventualmente evolucionó en la trilogía de Christopher Nolan y Christian Bale. A pesar de que Joaquin Phoenix no logró conseguir el papel de el Caballero de la Noche, sí llegó a interpretar a Joker, el archienemigo número uno de Batman, actuación que le consiguió un Óscar a Mejor Actor.

En temas relacionados, San Diego Comic-Con 2020 ha sido cancelada a causa del coronavirus. De igual forma, puedes checar las nuevas imágenes de Wonder Woman 1984 aquí.

Vía: Empire