Registro revela el futuro de Gears of War

La serie de Gears of War actualmente está en pausa. Después del éxito que fue la quinta entrega numérica, The Coalition ha comenzado a trabajar en múltiples proyectos. Aunque uno de estos será Gears 6 en Unreal Engine 5, parece que aún faltan un par de años antes de ver este título en nuestras manos. Por lo mientras, un nuevo registro indicaría que la franquicia podría regresar dentro de pronto, pero no de la forma que lo esperas.

Recientemente, se encontró un registro en el sitio de USPTO de Estados Unidos, en donde se hace mención de Gears of War. Sin embargo, aquí no encontramos algún rastro de la sexta entrega, sino que en su lugar se habla de juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de cartas coleccionables, y juegos de arcade.

De esta forma, parece que Xbox y The Coalition están haciendo todo lo posible para expandir a la franquicia de Gears of War más allá de los juegos interactivos que ya conocemos. Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial sobre un juego de mesa protagonizado por Marcus Fenix, y los registros no son una garantía de que algo vaya a suceder.

Sin embargo, considerando que varios reportes señalan que Gears 6 llegará al mercado entre el 2024 y 2025, no suena descabellado pensar que veamos algún rastro de esta serie en otros medios de entretenimiento. En temas relacionados, parece que el desarrollo de la nueva entrega ya se filtró. De igual forma, así se ve Gears of War 3 en PlayStation 3.

Vía: USPTO