Reggie piensa que Nintendo aún no olvida a F-Zero

Muchos saben que a día de hoy Nintendo tiene sus franquicias favoritas, entre ellas están The Legend of Zelda, Pokémon y por supuesto, Mario; no obstante, algunos fans desean el regreso de sagas como la aclamada F-Zero. Desde un mini juego en Nintendo Land no se ha tenido nada nuevo de la saga, pero podría regresar debido a una pista que dejó Reggie Fils-Aimé.

En una entrevista reciente que tuvo el expresidente de la empresa de Kioto en su división de América, este menciona que la serie no ha vuelto precisamente por la falta de ideas innovadoras que justifiquen su regreso. Eso ha hecho pensar al ejecutivo que se sigue teniendo en la mira, pero bajo un plano secundario mientras se les ocurre algo nuevo.

Aquí sus declaraciones en la entrevista:

¿Por qué se abandonó F-Zero? La idea que compartiría es que, al menos durante mi mandato, los desarrolladores de Nintendo siempre estaban experimentando con diferentes estilos de juego, siempre pensando en dónde se podría volver a aplicar una experiencia única, ya sea a una franquicia existente o tal vez creando una nueva. Mi apuesta es que en algún lugar de los centros de desarrollo de Kioto, algún creador está jugando con una idea que podría aplicarse a F-Zero. Nunca es una situación, al menos en mi experiencia, en la que la empresa tome una decisión consciente de no seguir apoyando la franquicia XYZ. Históricamente, simplemente no ha funcionado de esa manera, al menos no cuando yo estaba ahí.

En ocasiones anteriores, los mismos creadores que trabajaron en el juego de GameCube, F-Zero GX, dijeron estar interesados en traer de regreso a la franquicia. Pero por ahora, todo es incertidumbre.

Vía: VGC