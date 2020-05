Reggie Fils-Aimé se suma a la junta directiva de Spin Master, compañía de juguetes

Después de que Reggie Fils-Aimé anunció su salida de Nintendo of America el año pasado, el ex-presidente de NoA se ha mantenido bastante activo realizando presentaciones esporádicas y convirtiéndose en miembro de la mesa directiva de GameStop. Sin embargo, esto no será la único que Reggie hará de ahora en adelante, ya que formará parte de la compañía de juguetes Spin Master.

El día de ayer Spin Master llevó a cabo su junta anual de inversores, en donde anunciaron los resultados de una votación para averiguar quiénes serán los nuevos miembros directivos. Reggie confirmó que será una de las dos personas seleccionadas por medio de Twitter. Mientras que Christina Miller, antigua presidente de las divisiones de WarnerMedia Kids, Young Adults y Classic, será la otra mitad de esta selección.

Esto fue lo que comentó Reggie respecto a su nuevo puesto:

What do I have in common with Bakugan, Hatchimals, PAW Patrol, GUND, Air Hogs, Sago Mini and Kinetic Sand? Answer: I am joining the board of Spin Master Corp. — an innovative force in the global toy industry. A new way to make life more fun!

— Reggie Fils-Aime (@Reggie) May 7, 2020