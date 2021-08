Apenas el día de ayer que el evento March Through Time llegó a Fortnite, el cual tenía como objetivo recrear el monumento a Lincoln ubicado en Washington D.C., así como poder escuchar el popular discurso de Martin Luther King Jr., “I have a dream”. Como era de esperarse, todo el evento se convirtió en un caos debido al troleo de los usuarios.

Cuando el evento finalmente comenzó, los jugadores del battle royale empezaron a hacer gestos, bailes y emotes de todo tipo, mientras el discurso de King Jr. se reproducía en el fondo.

that was me pic.twitter.com/cYQ5RJDoti

Some guy was literally doing the get schwifty emote. pic.twitter.com/kmuMII7Ydn

— Shelby (@MarieTheTree3) August 27, 2021