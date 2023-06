Reaparece Ezra Miller en público tras dos años de ausencia

Ezra Miller hizo una aparición pública por primera vez en casi dos años el lunes por la noche, asistiendo al estreno en Los Ángeles de “The Flash” de DC Studios. El actor, que ha estado envuelto en controversias, habló abiertamente sobre las acusaciones de mala conducta en su contra y varios problemas legales, dirigiéndose a los fanáticos y a muchos actores de la industria en el Grauman’s Chinese Theatre de Hollywood.

Miller, que se identifica como no binario y utiliza los pronombres “they” y “them”, hizo un gran gesto al reconocer al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a los jefes del Grupo de Cine de Warner Bros., Michael De Luca y Pam Abdy, y a los responsables de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, por “su gracia, discernimiento y cuidado en el contexto de mi vida. Y por hacer posible este momento”.

Después de una serie de incidentes en aumento, Miller fue acusado de robo agravado en Vermont en 2022 después de que la policía investigara su participación en un robo en una residencia privada. Sus problemas comenzaron en 2020 después de que se publicara un video en el que Miller parecía estar estrangulando a una mujer afuera de un bar en Islandia. No se presentaron cargos.

El actor también fue arrestado dos veces en Hawái, una vez por conducta desordenada y acoso. Miller se declaró no culpable de un cargo de conducta desordenada en el caso de Hawái y pagó una multa de $500 dólares. El cargo de acoso fue desestimado. Miller recibió una cálida bienvenida en el estreno de “The Flash“, presentado por su director Andy Muschietti.

“Te quiero, maestro”, le dijo Miller al cineasta. “Creo que eres increíble y creo que tu trabajo es monumental”.

El estudio anunció de antemano que el estreno en Los Ángeles sería el único compromiso de promoción de Miller para la película. Caminaron por la alfombra roja y no participaron en entrevistas tradicionales frente a las cámaras ni en entrevistas impresas. El coprotagonista de Miller en “The Flash“, Ben Affleck, y Jennifer Lopez asistieron al evento, al igual que Jessica Chastain, colaboradora de Muschietti en “It: Capítulo 2“.

“The Flash” se estrenará el viernes en Estados Unidos. A pesar de las reacciones eufóricas de su proyección debut en el CinemaCon de este año y de ser aclamada internamente como una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas, las proyecciones iniciales indican que “The Flash” podría recaudar solo $70 millones de dólares en su primer fin de semana, una cifra menos que sobresaliente.

Vía: Variety

Nota del editor: Ya no confío en lo que digan los pronósticos ni la crítica, dijeron que Mario iba a estar pésima, dijeron que Beast Wars era buenísima y después, cuando salió, la bombardearon, pero más que nada… muchos de la “prensa especializada” dicen que Fast X es una buena película y no puedes confiar en nadie que piense eso.