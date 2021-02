Quentin Tarantino revela cuál es su escena favorita de Joker

Además de ser un excelente director, Quentin Tarantino suele compartir varias críticas de cine a menudo. Una de las últimas películas que el cineasta analizó fue Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips.

Tarantino platicó con Edgar Wright en el podcast de Empire Magazine, y fue aquí donde calificó a Joker como una película “un poco monótona”. Sin embargo, el director también reveló cuál es su escena favorita de todo el filme y acá puedes leer lo que dijo al respecto:

La escena en el talk-show de Joker contiene todo esto a un nivel profundo, un nivel que se infiltra en la mente de los espectadores. No es suspense, va más allá de eso. Todos están dentro. Si ves esta película en el avión, si la ves en streaming, no has visto esta jodida película”