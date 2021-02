Una serie documental de Nintendo se estrenará de forma gratuita en marzo

¿Te consideras un experto en Nintendo? Bueno, ha llegado la hora de poner a prueba todos tus conocimientos de esta compañía, ya que una serie documental enfocada en la Gran N se estrenará el próximo mes, y podrás verla de forma gratuita.

De acuerdo con Deadline, el próximo 1 de marzo se estrenará Playing with Power: The Nintendo Story en Crackle, un sitio de streaming gratuito, pero con anuncios. Esta serie documental está conformada por cinco episodios, y está a cargo de Jeremy Snead, quien trabajó en Video Games: The Movie.

Playing with Power: The Nintendo Story nos ofrecerá un recorrido por más de 100 años, en donde veremos la evolución de la compañía, acompañados por la voz de Sean Astin. El documental cuenta con entrevistas con Reggie Fils-Aimé, expresidente de NoA, Phil Spencer, jefe de Xbox, Tom Kalinske, ex director ejecutivo de Sega of America, y más personas importantes de la industria.

La serie documental de Playing with Power: The Nintendo Story en Crackle se estrenará el próximo 1 de marzo de 2021.

Vía: Deadline