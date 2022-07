Después de meses de anticipación, la nueva serie de Resident Evil para Netflix por fin se estrenó a finales de la semana pasada. Pese a que la recepción inicial de la crítica fue moderadamente positiva, al público simplemente no le gustó esta nueva dirección para la amada franquicia de Capcom. Es así que la primera temporada de Resident Evil cuenta con una recepción general bastante baja.

Actualmente, Resident Evil de Netflix cuenta con una recepción del 25% en Rotten Tomatoes con 1,200 opiniones, una de las más bajas para una de las series de esta plataforma de streaming. Junto a esto, la calificación de la crítica es del 51% con 35 reseñas.

¿Qué está pasando aquí? Bueno, la baja recepción puede ser simplemente un caso del review bombing. Recordemos que gran parte del público ha estado en contra de la dirección de la serie desde su revelación. Junto a esto, es importante mencionar que esto es aún es muy temprano para la vida del show. Conforme más personas vean la primera temporada por completo, es probable que la calificación general suba, aunque el caso contrario también es una posibilidad.

La primera temporada de Resident Evil ya está disponible en Netflix. En temas relacionados, esto es lo que he mencionado la crítica sobre la serie. De igual forma, actor de la serie no sabía que existían los juegos de Resident Evil.

Nota del Editor:

Aún no he tenido la oportunidad de ver la serie de Resident Evil, pero no me sorprendería que este sea un caso en donde ambos lados tienen la razón. Aunque claramente hay elementos que valen la pena, considerando la historia de la franquicia, tampoco se descarta el caso de que la calidad no sea la mejor.

Vía: Rotten Tomatoes.