Todo esto llega a Game Pass a partir de mañana

El momento ha llegado. Una vez más, los usuarios de Xbox Game Pass se preparan para la llegada de nuevos juegos a este servicio. En esta ocasión contamos con una combinación de nuevos lanzamientos y algunos títulos que valen mucho la pena probar.

A partir del día de mañana, 19 de julio, los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutar de juegos como As Dusk Falls, la nueva exclusiva de Xbox y PC, así como Watch Dogs 2 y más. Aquí la lista completa:

–As Dusk Falls (Nube, Consola y PC) – 19 de julio

–Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 de julio

–Watch Dogs 2 (Nube, Consola y PC) – 19 de julio

–MotoGP 22 (Nube, Consola y PC) – 21 de julio

–Torment: Tides of Numenera (Nube y Consola) – 21 de julio

–Inside (Nube, Consola y PC) – 29 de julio

Sin duda alguna, una selección bien construida. De la lista, Inside, el amado juego indie de los creadores de Limbo, Watch Dogs 2, el título de mundo abierto de Ubisoft que le dio un tono irreverente a la serie, y As Dusk Falls, la nueva exclusiva de Xbox en consolas, valen mucho la pena.

En temas relacionados, aquí ya puedes checar nuestra reseña de As Dusk Falls, y checar si el juego vale la pena o no. De igual forma, juegos de Xbox 360 dejarán de aparecer en Games With Gold.

Nota del Editor:

De la lista, Inside es el juego que más vale la pena, es una experiencia de primer nivel y una fantástica aventura. Sin embargo, As Dusk Falls también es algo que los usuarios no se pueden perder. Llega día uno al servicio es una aventura narrativa bastante entretenida.

Vía: Xbox