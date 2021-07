Si todo sale bien, Ghost of Tsushima: Director’s Cut se estará estrenando el próximo 20 de agosto, y aunque la gran mayoría ansía por regresar a este universo, es inevitable no preguntarse: ¿Qué sigue después para Sucker Punch? La respuesta obvia sería una secuela para este juego, sin embargo, podría no ser así.

En entrevista con el portal japonés GameSpark, el director creativo de Ghost of Tsushima, Nate Fox, habló un poco sobre el futuro del estudio, y específicamente, lo que piensan hacer después de que el Director’s Cut llegue a manos de los consumidores:

“Nuestros planes actuales consisten en reunirnos con todo el equipo para platicar una vez que se lance Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Aunque seguramente nuestro equipo considerará seguir trabajando en esta franquicia, no tenemos un plan fijo para el futuro.”

Desde el año pasado que empezaron a surgir varias pistas sobre una posible secuela de Ghost of Tsushima, y debido al éxito que tuvo el juego original, suena poco probable que Sucker Punch no quiera seguir adelante con la franquicia.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut llega a PS5 y PS4 el próximo 20 de agosto.

Via: GameSpark