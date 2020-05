¿Qué podemos esperar de F1 2020?

Una vez más, Codemasters está de regreso con una nueva entrega del videojuego de F1. Para la edición de este año, tuvimos oportunidad de jugar una versión de prueba anticipadamente, y aquí te contamos qué nos pareció su gameplay, cómo se sienten sus controles y qué tan recomendable es F1 2020 para alguien que apenas va a adentrarse en este deporte.

De entrada, el juego luce sumamente increíble, con gráficos que le hacen competencia al mundo real. Cabe mencionar que la versión de prueba que yo jugué fue en PC, y estaba sumamente bien optimizada, con el juego corriendo a 60 cuadros por segundo estables incluso en las configuraciones más demandantes. Nada mal para una versión anticipada.

Pero el que un juego tenga buenos gráficos no significa necesariamente que vaya a ser bueno, afortunadamente Codemasters también ha hecho un gran trabajo en el gameplay de F1 2020. Los controles se sienten responsivos, ya sea que estés utilizando un control o un conjunto de ratón/teclado, te garantizo que sentirás una gran precisión en el manejo y control de los autos.

Los veteranos de la franquicia se alegrarán al saber que las complejas y satisfactorias mecánicas de conducir uno de estos vehículos están de regreso, sin embargo, los nuevos jugadores no se dejarán de lado puesto que también se han añadido mayores opciones de accesibilidad enfocadas en brindar una mejor experiencia de juego para el usuario casual. Por ejemplo, activar esta configuración te permitirá saltarte alguno de los elementos más complejos de entender, como el cambio de velocidad manual y lo preciso que debes ser en las vueltas.

De igual manera, esta misma accesibilidad también te simplificará tus opciones, para que puedes ir directamente a la pista de carreras sin perder mucho tiempo en otros apartados, así como una significativa reducción en el sistema de penalización. Estos cambios son muy bienvenidos, ya que como alguien que no suele jugar muchos juegos de carreras, puedo decirte que mi experiencia dentro de F1 2020 fue muchísimo mejor gracias a ellos. También vale la pena mencionar que el ‘modo casual’ no estará disponible en el multijugador, pues sería algo injusto emparejarlos con jugadores que juegan de forma tradicional.

Codemasters sabe lo importante que es la personalización en un juego de F1, pues llevan años haciéndolos. Es por eso que los jugadores ahora contarán con una amplia de variedad de patrocinadores ficticios para que puedan personalizar sus vehículos con la mayor libertad posible. ¿Por qué ficticios? Pues de acuerdo con Lee Mather, director de esta franquicia, los temas de licencias son bastante complejos, y hay marcas con lineamientos muy estrictos a seguir que, en caso de incluir dentro del juego, obstruirían fuertemente la libertad del jugador al momento de la personalización. Mather asegura que los usuarios se sentirán muy satisfechos con todas las opciones disponibles y por lo poco que pude ver dentro de esta prueba, me siento seguro al creerle.

A pesar de que los patrocinadores serán ficticios, el realismo y la inmersión siguen siendo un factor elemental en los juegos de F1. Por esa razón, podrás correr como tus pilotos favoritos con un nivel de detalle nunca antes visto en la saga. Puedo decir que el modelo en 3D de estos deportistas virtuales está muy bien hecho, y el equipo también hizo un gran trabajo con las expresiones faciales y animaciones.

Como era de esperarse, el Modo Carrera también estará de regreso en esta nueva entrega con bienvenidas adiciones y cambios para convertirlo en una experiencia mucho más agradable para todos. A pesar de que F1 2019 introdujo un gran cambio con la adición de F2, Codemasters tiene intenciones de mejorar la versión de este año con toda la retroalimentación que recibieron de entregas pasadas.

El splitscreen es un elemento que también regresará este año, y aunque en lo personal no tuve oportunidad de probarlo, Mather asegura que tuvieron que asociarse con otros desarrolladores para implementarlo dentro del juego, por lo que no esperes una experiencia a medias, sino un modo para dos jugadores bien hecho y desarrollado.

En general, el poco tiempo que jugué F1 2020 fue bastante agradable, y esto te lo digo como alguien que no frecuenta los juegos de carreras. Me encontré unos cuantos bugs en el camino, pero la mayoría de ellos inofensivos y algo que se puede esperar de una versión de prueba. No sé si F1 2020 tenga lo suficiente para atraer a otros jugadores que, al igual que yo, no son fans de los juegos de carrera, pero creo que los veteranos de la saga apreciarán lo que se ha hecho con la edición de este año.

F1 2020 saldrá a la venta el próximo 10 de julio para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.