Pronto podrás transferir tus chats de WhatsApp en iOS a Android

Hoy en día, cambiar tu teléfono celular es un proceso relativamente sencillo gracias a todas las aplicaciones que te permiten restaurar y almacenar tu información para posteriormente transferirla a tu nuevo modelo. Sin embargo, el problema viene cuando cambias de un teléfono con sistema operativo iOS a uno Android, pero todo eso está por cambiar dentro de poco. Al menos en el caso de WhatsApp.

De acuerdo con información de Wabetainfo, WhatsApp ya está trabajando en una herramienta que finalmente te permitirá transferir tus conversaciones de iOS a Android y sí, eso también fotos, videos y cualquier otro tipo de archivo multimedia. Por supuesto, este procedimiento también funciona de Android a iOS.

Por el momento, no existe una manera legítima de transferir este contenido al cambiar de sistema operativo, ya que ni iCloud ni Google Drive son capaces de restaurar tu información de WhatsApp. La mala noticia es que esta nueva función todavía no tiene una fecha previsto de lanzamiento, pero con suerte no faltará mucho para que se implemente de forma oficial.

Via: Wabetainfo