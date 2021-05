La serie de Rangers of the New Republic no está en producción actualmente

Actualmente hay varios proyectos relacionados con Star Wars y Disney+ en desarrollo. Sin embargo, uno de estos está en una pausa indefinida. Después de su revelación el pasado mes de diciembre, un reciente reporte ha revelado que Rangers of the New Republic por el momento no está en desarrollo.

De acuerdo con Variety, Lucasfilm y Disney están trabajando en series como Andor, Obi-Wan y The Book of Boba Fett, las cuales ya están en grabación, mientras que la tercera temporada de The Mandalorian comenzará sus filmaciones este mismo año. Por otro lado, Star Wars: Lando, Star Wars: Acolyte, y Star Wars: Ahsoka se encuentran en el proceso de pre-producción. Sin embargo, el trabajo en Rangers of the New Republic se ha detenido por completo.

Si bien esto puede sonar negativo para la producción, esto no quiere decir que la serie será cancelada. Es muy probable que Disney y Lucasfilm estén más enfocados en otros proyectos por el momento. De igual forma, recordemos que el despido de Gina Carano, quien interpretó a Cara Dune en The Mandalorian, probablemente impactó fuertemente este trabajo. Después de la revelación de Rangers of the New Republic, rumores apuntaban a que Dune sería el personaje principal de este spin-off. De esta forma, es muy probable que está producción no estará en marcha hasta encontrar a un buen reemplazo.

Es importante mencionar que, hasta este momento, Rangers of the New Republic no ha sido cancelado. En temas relacionados, Dave Filoni, creador de Clone Wars, ha sido ascendido dentro de Lucasfilm.

Vía: Variety