Dave Filoni, creador de Clone Wars, es ascendido dentro de Lucasfilm

Dave Filoni, una de las mentes creativas más importantes detrás de Star Wars, ha sido ascendido el día de hoy a Director Creativo Ejecutivo dentro de Lucasfilm. En otras palabras, su involucramiento en la popular franquicia creada por George Lucas acaba de volverse mucho más importante.

¿Quién es exactamente Dave Filoni y por qué debería importarte su ascenso? Bueno, seguro sabrás que los fans de Star Wars no quedaron muy satisfechos con la última trilogía en el cine, sin embargo, las cosas en la televisión son muy diferentes. The Clone Wars es una de las series animadas de Star Wars más queridas y premiadas entre la comunidad, y resulta ser que Filoni fue su creador. Adicional a esto, el ejecutivo también estuvo detrás del guion, producción y dirección de The Mandalorian, la primera serie live-action de Star Wars.

Lo interesante es que ni Disney ni Lucasfilm compartieron la noticia vía un comunicado o algo por el estilo; simplemente actualizaron la página de Filoni en su sitio web oficial con su nuevo cargo. Veamos si en los próximos días sale alguna noticia importante respecto a esto, porque Filoni definitivamente merece la atención.

Fuente: Lucasfilm