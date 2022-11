Probamos la ROG Strix G15, laptop de 2022

A diferencia de las consolas, el hardware de las PC está en constante evolución. Lo que hace dos años era punta de lanza en tecnología, hoy en día podría no satisfacer las necesidades de muchos. De esta forma, siempre es interesante ver qué tipo de productos están al alcance del público, y qué tipo de ofertas ofrecen. Si eres de aquellos que no tienen el espacio para una gigantesca computadora, siempre puedes optar por una laptop, la cual no solo cuenta un gran poder, sino que es portátil. Es así que recientemente tuve la oportunidad de probar la ROG Strix G15 en su versión de 2022, y aquí te digo si vale la pena o no.

Para la generación 2022, la línea ROG Strix G15 es la principal oferta de Asus para las últimas plataformas de hardware, con una AMD y NVIDIA de primer nivel, y un gran enfoque en proporcionar una experiencia personalizable para todos los jugadores. Sin embargo, pese a tener una RTX 3050 y un procesador Ryzen 9 6900 HX, algo que podría posicionar a este equipo como uno de los más potentes en el mercado, este es un producto de gama media, aunque ofrece un buen balance entre precio, desempeño y opciones.

Poder compacto

El diseño es algo que siempre me ha encantado de las laptops de ROG. Pese a contar con un buen poder, no son unas bestias enormes que pueden llegar a ser un estorbo, y en su lugar se nos presentan unos productos que puedes usar en cualquier superficie y no son incómodos. La Strix G15 solamente pesa 2.10 kg, con dimensiones de 35.4 x 25.9 x 2.06, es decir, es más grande y pesada en comparación con previos modelos, pero la diferencia no es tan marcada.

Respecto a su diseño, aún encontramos un modelo con un acabado de color negro con tonos grises que le dan el toque tecnológico que todos desean presumir. Como buena PC, no pueden faltar las luces LED, y no solo el teclado va cambiando de tonalidad constantemente, sino que la parte inferior del dispositivo también cuenta con su propia iluminación de colores. Respecto a los puertos, algunos han sido eliminados, como una entrada para MicroSD, y otros han cambiado de posición a la parte trasera del dispositivo. Pese a esto, aún encontramos una entrada de 3.5mm para el audio, un HDMI 2.0b, un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, dos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, un USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantallas y entrega de alimentación, y un puerto 2.5G para LAN.

La pantalla es uno de los elementos que ha visto una mejora mínima en comparación de los visto con el modelo de 2021. Aquí se nos presenta una pantalla de 15.6 pulgadas, (1920 x 1080) 16:9, con anti-glare display, 144Hz, y Adaptive-Sync, así como una serie de opciones que logran ofrecer una experiencia mucho más limpia, visualmente hablando. Esto también significa que toda la pantalla se usa para ofrecer una alta resolución y una experiencia de juego de primer nivel, esto a costa de un espacio para tener una cámara web frontal, algo que, considerando la situación actual, parece una decisión extraña. Sin embargo, tomando en cuenta el uso que muchos le dan a este tipo de productos, esto tiene más resultados positivos que negativos.

Es momento de hablar de lo que muchos han estado esperando. La ROG Strix G15 cuenta con un procesador móvil AMD Ryzen 7 6800H/HS, con 8 núcleos/16 subprocesos, caché de 20 MB, impulso máximo de hasta 4,7 GHz. De igual forma, se nos ofrece una GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 G de GDDR6, 8 GB DDR5-4800 SO-DIMM, 32 GB, y admite memoria de doble canal, así como un almacenamiento de 512 GB NVMe M.2 SSD. La cuestión es: ¿cómo funciona todo esto en acción?

Hora de personalizar

En esta ocasión, tuve la oportunidad de no solo jugar los clásicos, como League of Legends y Call of Duty: Warzone, los cuales corren de una forma fenomenal en la ROG Strix G15, sino que también disfruté de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Sackboy: A Big Adventure y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Comenzando con los puntos positivos. Estas tres experiencias corren de una forma fenomenal. Pese a que este dispositivo está enfocado en la gama media, los títulos de PlayStation cuentan con un extenso catálogo de opciones visuales, por lo que fue posible correrlos con las características gráficas altas, aunque sacrificando algunos aspectos, como los 60fps. Aun con un par de restricciones, todos los títulos corren de forma espectacular.

En el caso de Sackboy: A Big Adventure, el juego no exige mucho, por lo que incluso activé las opciones más pesadas, con todo y ray-tracing, y aun así no tuve algún problema. Con Uncharted y Miles Morales las cosas no fueron tan sencillas, y requieren moverle a todas las opciones para encontrar la configuración que más te sirva. El mayor problema que la ROG Strix G15 presenta, es su RAM. La PC solo tiene 8 GB de RAM, memoria que también es usada por elementos como Chrome, por lo que siempre sientes que el dispositivo no te alcanza para algunas de las situaciones en las que te encuentras. Un ejemplo de esto fue al jugar Age of Empires IV, el cual sí funciona, pero el frame rate es algo que nunca llega a ser estable. Por su parte, esto también significa que la VRAM es solo de 4GB, lo cual limita de forma sustancial el rendimiento de tus juegos.

Ahora, como seguramente ya lo vieron, en Atomix publicamos diversos videos de estos juegos. Por un lado, la captura se llevó a cabo en la misma ROG Strix G15, lo cual significa que puedes realizar diversas tareas al mismo tiempo. Sin embargo, para evitar algún problema, tuve que bajar la calidad de los juegos, con la excepción de Sackboy: A Big Adventure, a media. Aun así se ven y corren de gran forma, pero es un detalle que todos aquellos que también desean hacer streams deben de considerar.

Por último, pero no menos importante, la ROG Strix G15 tiene un precio de $36,999 pesos, lo cual es más barato que otras PC que ofrecen componentes similares. Claro, comprar todos los componentes necesarios y construir una PC de gama alta podría tener el mismo precio que esta laptop, pero es importante considerar la portabilidad, y el hecho de que ya tienes todo un solo lugar. En conclusión, ¿recomiendo esta PC? Sí. Pese a su limitada RAM, lo cual es el único problema que le veo al dispositivo, por su precio, esta es una gran opción si deseas formar parte de la PC Master Race.