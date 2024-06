De todos los intentos fallidos de Sony por ofrecernos películas de Marvel interesantes, la única propuesta que ha logrado conectar con el público es Venom. Ahora, Tom Hardy está listo para abandonar el papel de Eddie Brock con una tercera y última cinta protagonizada por el antihéroe de Spider-Man. De esta forma, el día de hoy se ha liberado el primer tráiler de Venom: The Last Dance.

Aunque los detalles son escasos por el momento, el primer tráiler de esta cinta nos muestra a Eddie y Venom en su papel de Lethal Enforcer, peleando contra diferentes criminales en lo que parece ser los eventos después de la escena postcréditos de Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, nuestros protagonistas se ven perseguidos por el gobierno, por lo que ahora deben escapar del ejército mientras un nuevo peligro se aproxima a la Tierra.

Como pudieron ver, el tráiler de Venom: The Last Dance no está enfocado en dar muchos detalles sobre la historia, sino que está más interesado en dejar en claro que esta será la última película en la serie. Aunque por el momento no hay información específica, parece que el villano en esta ocasión será Knull, puesto que los simbiontes quieren invadir la Tierra.

Por el momento se desconoce si Venom: The Last Dance tendrá algún cameo de las otras propuestas de Sony con Marvel, como Morbius y Madame Web. Solo nos queda esperar para ver cómo será la última aventura de Tom Hardy como Venom. Te recordamos que Venom: The Last Dance llegará exclusivamente a los cines el próximo 25 de octubre de 2024. En temas relacionados, surgen imágenes inéditas de Venom en Marvel’s Spider-Man 2. De igual forma, surgen más pistas sobre el juego de Venom.

Nota del Autor:

Considerando que este es el único éxito que ha tenido Sony en colaboración con Marvel desde hace mucho tiempo, no creo que este vaya a ser el final de Venom. Seguramente esta será solo una pausa, y en un par de años volveremos a ver a Tom Hardy en este papel.

Vía: Sony