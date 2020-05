Previo a Aftermath, Johnny Cage te pone al corriente con la historia de MK 11

Falta tan solo un día para el lanzamiento de Mortal Kombat 11: Aftermath. Para celebrar la ocasión, Johnny Cage, uno de los personajes más carismáticos y divertidos en la historia de los juegos de pelea, ha decidido participar como narrador en el más reciente video del juego que te pone al corriente sobre todo lo que ha pasado en la historia de esta nueva entrega.

Tal y como lo indica su nombre, The Story According to Johnny nos cuenta los acontecimientos de Mortal Kombat 11 tal y como sucedieron desde la perspectiva de este peleador, por lo que puedes anticipar unos momentos muy divertidos. Velo por ti mismo acá abajo:

Esta expansión añadirá nuevos capítulos de la historia, peleadores, escenarios y nuevos finishers conocidos como Friendships. Si quieres conocer más detalles al respecto, entonces da click en el siguiente enlace.

Mortal Kombat 11: Aftermath debutará el día de mañana, martes 26 de mayo, para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Fuente: NetherRealm Studios