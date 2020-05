Originalmente, Assassin’s Creed no iba a tener misiones secundarias

Inicialmente, Assassin’s Creed, el original de 2007 que debutó para PlayStation 3 y Xbox 360, no iba a tener misiones secundarias. Esto fue hasta que el hijo de Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, lo jugara por primera vez y creyera que era algo aburrido. Debido a esto, sus desarrolladores solo tuvieron cinco días para implementar una serie de objetivos secundarios que le darían al jugador otras cosas por hacer además de la historia principal.

Charles Randall, uno de los programadores principales del juego, explicó la situación vía Twitter. De acuerdo con él, un pequeño grupo de tal vez cuatro o cinco personas, se llevaron sus computadoras a la sala de conferencias para empezar a trabajar tan pronto como sea posible, y evitar que el juego se lanzara con muchos bugs.

Desafortunadamente, el equipo no logró su prometido al cien por ciento. Randall dice que este crunch provocó algunos bugs donde era imposible asesinar a nuestro objetivo correctamente. Y antes de que te lo preguntes, no, el hijo de Guillemot no es el responsable por las tediosas misiones de seguir a las personas. Randall asegura que esas ya estaban definidas desde un principio.

Fuente: Charles Randall