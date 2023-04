Posible fecha de lanzamiento de Armored Core 6

El año pasado hubieron varias sorpresas durante la celebración de The Game Awards, desde el ganador como lo fue Elden Ring, hasta el discurso de un chico que salió de la nada entre el público. Sin embargo, en cuanto a anuncios de nuevos videojuegos se dio el de Armored Core 6, título del cual no se han dado tantas noticias como los fans querrían.

A pesar de no tener ni siquiera un nuevo tráiler, se ha informado que el título desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco será lanzado ni más ni menos que el próximo 25 de agosto. Eso significa, que como mínimo deberíamos ver su avance de gameplay en el mes de mayo, de lo contrario se trataría solamente de un rumor.

Se menciona que esta información viene de fuentes internas que conocen los planes de lanzamiento del juego y claro, del proceso de desarrollo que lleva para este momento. A pesar de que sus responsables no han mencionado nada al respecto, los medios que difundieron la información creen firmemente en quienes les han pasado los detalles.

Algo que no está de más comentar, pero la franquicia de Armored Core lleva más de 10 años dormida, por lo que los fanáticos están entusiasmados por esta entrada que llegará para las nuevas generaciones. Además, supone un cambio para FromSoftware, puesto que durante estos años se han dedicado bastante a los lanzamientos derivados de Dark Souls.

Vía: Comicbook

Nota del editor: La verdad yo no creo que en agosto veamos este videojuego, aún no tenemos nada de información y aunque el tráiler grande llegue un mes antes del lanzamiento, siento que no sería mucho tiempo de ventaja.