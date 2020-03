Por coronavirus, le hacen fiesta de cumpleaños en Animal Crossing: New Horizons

Por el estado en el que se encuentra el mundo debido al coronavirus, cientos de millones de personas han sido forzadas a quedarse en casa, esto para prevenir un mayor riesgo de contagio. Como tal, muchísima gente está acudiendo a los videojuegos como una forma de entretenimiento, y uno de ellos es sin duda Animal Crossing: New Horizons.

Este título se convirtió en un espacio virtual para Alexia Christofi y su hija Sophia. Después de que su fiesta de cumpleaños fuera cancelada por las circunstancias en torno al coronavirus, Alexia decidió organizar una fiesta sorpresa para Sophia dentro de New Horizons y el resultado es muy conmovedor.

They brought gifts, let off party poppers, played music and played a few games of hide and seek. It was wonderful and she loved it and I am so lucky to have friends like them!

