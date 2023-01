¿Poner el PS5 en vertical realmente es peligroso?

Hace poco tiempo se empezó a circular un informe que mencionaba que colocar las consolas PlayStation 5 en vertical podría dañar la consola, ya que el metal líquido podría empezar a gotear y dañar la placa madre de la misma. Incluso se habló de que puede pasar a dispositivos que se adquieren por primera vez ya que los puestos en estantería se conservan en dicha posición.

A pesar de que puede interpretarse como información más o menos fidedigna, está empezando a parecer que los informes originales no son tan temibles como pueden aparentar. Y ahora, quienes han distribuido los reportes, Wololo.net, se han echado atrás en algunos comentarios que han sido malinterpretados por la audiencia en general.

Han aclarado que las PS5 en cuestión no estaban cerradas en el sentido de que aún no se habían sacado de la caja. Solo estaban sin abrir con respecto a que la consola en sí no había sido abierta por otras tiendas de reparación o por los propios propietarios. Es decir, que no se les ha metido manos con desarmadores y más herramientas.

The problem is still real AFAIK, but there is *no evidence* that it happens on consoles that have been sitting in their box. That part was a complete misunderstanding on our end.

The damage is done, but I have updated the article (pending cache refresh)https://t.co/jx0ngLqR41

— Wololo (@frwololo) January 9, 2023