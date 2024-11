Películas anime que podrían ser nominadas al Oscar

Este año ha estado lleno de películas animadas, empezando por el éxito de taquillas como Inside Out 2, pasando por las nuevas como Moana 2 y también alguna que otra con éxito inesperado, la cual es claramente The Wild Robot. Sin embargo, no todo es animación occidental, pues también se han estado lanzando proyectos de orientales que conquistaron a todo tipo de público, por ende algunos se merecen la nominación a los premios de la academia.

Entre las contendientes más destacadas se encuentra El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, una obra que expande el universo de Tolkien con una animación deslumbrante y una narrativa que complementa la historia original. Con el legado de la saga ganadora de múltiples premios de la Academia, esta película tiene fuertes posibilidades de cautivar a los votantes.

Otro título que ha generado gran expectativa es Look Back, una adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto, conocido por su éxito con Chainsaw Man. Este proyecto sobresale por su enfoque intimista y su capacidad de conectar emocionalmente con el público, apoyado por una animación que potencia su narrativa. Su profundidad y originalidad podrían convertirla en una seria candidata en la próxima ceremonia.

Entre otras posibles nominadas, se menciona Kimi no Iro, del estudio Science SARU, que destaca por su estilo artístico único y su temática personal; The Imaginary, de Studio Ponoc, que promete una experiencia mágica con el sello emocional característico de su legado Ghibli; y Ghost Cat Anzu, una colaboración entre Shin-Ei Animation y Miyu Productions que apuesta por un enfoque fresco y novedoso. Todas estas obras reflejan la diversidad y calidad del anime contemporáneo.

El listado oficial de nominados se dará a conocer el 17 de enero de 2025, y el mundo del anime ya espera con ansias que algunas de estas producciones sean reconocidas en el escenario más importante del cine. La ceremonia, además de celebrar el talento global, podría consolidar aún más la posición del anime como un referente en la animación mundial.

Tal vez cuenten con la misma dicha por la que pasó El Niño y la Garza en la ceremonia de este año.

