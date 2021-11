Spider-Man: No Way Home es la cinta más esperada del año. La esperanza de ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield una vez como los arácnidos de Marvel, tiene a los fans inspeccionando hasta el más mínimo detalle de cada material promocional de la película. De esta forma, recientemente se descubrió que Tom Holland bien pudo arruinar esta revelación.

Previo al estreno del segundo tráiler de esta película, se publicó un video en donde Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon están reaccionando a este adelanto. Cuando se pone a la par el avance, se puede escuchar a Holland diciendo: “¿pero dónde está…?” Lo interesante, es que esto sucede justamente en el momento cuando vemos a Spider-Man enfrentándose a Sandman, Electro y Lizard aparentemente solo.

Recordemos que hace un par de días se compartió el tráiler de Spider-Man: No Way Home de Brasil, en donde claramente se puede ver a Lizard siendo golpeado por algo invisible, y los fans creen que Maguire o Garfield fueron editados en el adelanto. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Holland se esté refiriendo a otra cosa.

Solo tendremos que esperar hasta mediados de diciembre para tener una respuesta clara. En temas relacionados, Spider-Man: No Way Home ha adelantado su estreno en México. De igual forma, Tom Holland ahora quiere ser James Bond.

Nota del Editor:

Los fans deben de parar de analizar cada detalle de la vida de Tom Holland en estos momentos. Si Tobey Maguire y Andrew Garfield están en No Way Home, lo mejor será esperar a la película para sorprenderse, y si no aparecen, esto evitará que la decepción sea tan grande como la burbuja de esperanzas que hay en estos momentos.

Vía: Marvel