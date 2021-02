Parece que Fortnite tendrá una colaboración con Tron, la cual va más allá de una skin

Epic Games continúa expandiendo el universo de Fortnite hacía todos los lados posibles. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, un nuevo teaser y varias filtraciones apuntan a una colaboración con Tron, la cual podría ir más allá de una simple skin.

El día de hoy, la cuenta oficial del battle royale en Twitter publicó un pequeño teaser que hace referencia a los mensajes de Kevin Flynn, el personaje de Jeff Bridges en la película original de Tron.

:: Incoming Transmission – Reality Log MCP-82 ::

Targets Description: They fight for the users pic.twitter.com/aCbdywI8FQ

— Fortnite (@FortniteGame) February 10, 2021