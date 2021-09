Parece que Daemon X Machina tendrá una secuela

Daemon X Machina llegó al Nintendo Switch en septiembre de 2019. Desde entonces, el juego ha recibido una serie de contenido adicional, así como un port para PC. Ahora, para celebrar el segundo aniversario del juego, Kenichiro Tsukuda, productor de este título, ha señalado que eventualmente veremos una secuela.

Durante un stream en celebración del juego, Tsukuda aseguró que Marvelous sí desarrollará una secuela de Daemon X Machina, aunque este título tardará algo de tiempo en salir al mercado. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Esto no es realmente un anuncio, pero me gustaría hacer una firme afirmación de que haremos algún tipo de secuela. Necesitamos tiempo para probar las cosas, pero estamos motivados. Siempre queremos aumentar nuestra base de jugadores a medida que cambian los juegos y los tiempos, por lo que queremos hacer algo apropiado. Ahí es donde estamos, pero como dije, llevará tiempo”.

Por el momento se desconoce en qué estado se encuentra esta secuela. Considerando el tipo de anuncio, es muy probable que pasen un par de años antes de ver este título en el mercado. Recordemos que Marvelous no se ha olvidado de esta propiedad, ya que No More Heroes III presenta una serie de referencias a Daemon X Machina.

En temas relacionados, este juego actualmente tiene una prueba gratuita para Nintendo Switch Online.

Vía: Nintendo Life