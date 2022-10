Overwatch finalmente cierra sus servidores

Desde hace unas semanas atrás se dio un anuncio bastante importante, eso es el cierre absoluto de Overwatch, juego de 2016 que ahora da paso hacia algo más grande, su respectiva secuela. El día de hoy se han apagado oficialmente los servidores, por lo que los usuarios que no hayan guardado sus datos correctamente, probablemente los pierdan para el próximo juego.

Este movimiento se realizó al medio día del 3 de octubre. Incluso muchos usuarios decidieron pasar los últimos minutos en el juego hasta que inevitablemente se hizo el cierre. Vale la pena señalar, que no tendrán que esperar mucho para poder seguir jugando, dado que el día se abrirá el siguiente capítulo de la historia con nuevos personajes y mapas.

We’re celebrating our transition to the next chapter with #SeeYouOnTheOtherSide! Use the hashtag to share your favorite memories from Overwatch 1 and get hyped for what the future holds! 🎉

Gameplay highlights, your favorite cinematic, a funny story – we wanna see it all 👀

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 2, 2022